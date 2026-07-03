En julio, millones de argentinos contarán con un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, gracias a la combinación del feriado nacional del Día de la Independencia y un día no laborable con fines turísticos. Esta extensión de descanso se dará entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio.

El 9 de julio es un feriado nacional inamovible que conmemora la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816, establecido por la Ley 27.399. A este día se suma el viernes 10, que fue declarado día no laborable con el objetivo de fomentar el turismo interno y la actividad económica en distintos destinos del país.

4 días para planificar una escapada antes de las vacaciones de invierno

Al coincidir con el fin de semana habitual, se crea un período de cuatro días sin actividad laboral para la mayoría de los trabajadores, aunque con algunas diferencias entre el sector público y privado. Mientras que en la administración pública suele otorgarse el viernes como jornada sin actividad, en el sector privado la decisión queda a criterio de cada empleador.

Julio tendrá un fin de semana largo de cuatro días por el feriado de la Independencia y un día no laborable

Este descanso extendido es uno de los más esperados de la segunda mitad del año y suele incentivar escapadas turísticas, así como un mayor movimiento en rutas y destinos a lo largo de todo el territorio nacional.

De esta manera, el calendario laboral de julio ofrece una oportunidad para que muchas personas aprovechen para viajar, descansar o realizar actividades recreativas durante cuatro días consecutivos, entre el jueves 9 y el domingo 12.