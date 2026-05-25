El primer balance de este fin de semana largo por el 25 de Mayo arrojó que la ocupación turística promedio provincial estuvo entre el 45 y 50%, según el subsecretario de Turismo de la provincia del Neuquén, Sergio Sciacchitano. El funcionario explicó que el relevamiento realizado durante la semana ya anticipaba niveles de reservas cercanos al 35 y 40% en los principales destinos turísticos neuquinos.

Cabe destacar que a eso se sumó la demanda espontánea, es decir las reservas de último momento, lo cual elevó la ocupación un 10% más, principalmente en destinos más conocidos y consolidados, como también localidades del norte que ahora se ha hecho más conocido por el turismo.

“En principio fue un fin de semana tranquilo para la actividad turística. Ya el viernes los datos mostraban reservas del 35 al 40 por ciento y luego, con la demanda espontánea, tuvimos cerca de un 10 por ciento más de ocupación”, señaló Sciacchitano.

El subsecretario destacó especialmente el comportamiento del turismo en el norte neuquino, donde algunos destinos emergentes mostraron un movimiento superior al esperado para esta etapa previa a la temporada invernal. Sostuvo que el resultado estuvo dentro de las previsiones oficiales para un fin de semana históricamente moderado en materia turística.

“Era la expectativa que teníamos. Se trata de un feriado que generalmente suele ser tranquilo para la dinámica turística, no solo en la provincia sino también a nivel nacional”, explicó.

Sciacchitano recordó además que el calendario influyó ya que el último fin de semana largo fue el 1 de mayo, muy cerca de este feriado y de las vacaciones de invierno próximas. También remarcó que la época del mes incide directamente en las decisiones de viaje y consumo turístico, un comportamiento que se replicó en gran parte de los destinos del país.