La Libertad Avanza (LLA) se integró al pacto político entre Pro y el Partido Justicialista (PJ) para validar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la continuidad de Javier Martín López Zavaleta y María Rosa Muiños en los cargos de Ministerio Público Fiscal y Defensoría del Pueblo, respectivamente.

La negociación central involucra a figuras como Daniel Angelici, influyente dentro del macrismo porteño y cercano a López Zavaleta, y Juan Manuel Olmos, referente del peronismo local que apoya la reelección de su esposa, Muiños. En contraprestación, la bancada libertaria exige la incorporación de dos defensores adjuntos, una posición que Pilar Ramírez, jefa del bloque LLA y representante de Karina Milei en la Ciudad, está gestionando con Angelici.

Una fuente de LLA confirmó que “Estamos bien con Zavaleta y Muiños. Los dos siguen [en sus cargos]; lo que hay que definir son los adjuntos [de la Defensoría]. Nosotros estamos pidiendo hasta dos, pero no sé si los tendremos”. Además, un legislador del bloque explicó que no se oponen a la continuidad de ninguno de los dos funcionarios, destacando que López Zavaleta depende de la propuesta del jefe de gobierno, Jorge Macri, y que “Zavaleta era el número dos de [Juan Bautista] Mahiques, que es nuestro ministro de Justicia”. Respecto a Muiños, señalaron que aceptan su continuidad debido a la fuerza de votos del peronismo, sin impulsarla activamente.

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En Pro y el PJ confirmaron que LLA no puso objeciones a la renovación de ambos cargos. López Zavaleta, quien ocupa el Ministerio Público Fiscal en forma interina desde marzo tras la salida de Mahiques, busca oficializar su mandato con el respaldo de Angelici. Muiños, titular de la Defensoría desde diciembre de 2021, aspira a renovar su mandato junto con cinco adjuntías, en las que LLA pretende colocar a María Graciela Giorgione y Giselle Furcada.

Durante esta semana se realizaron audiencias públicas para evaluar a los candidatos, con la presencia de Angelici, Olmos y otros actores judiciales y políticos. La sesión especial para la votación de estos cargos está convocada para el 3 de septiembre por la vicejefa de gobierno y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, aunque la aprobación ya está prácticamente asegurada por el acuerdo entre los bloques.

El verdadero punto de negociación se centra ahora en la designación de los defensores adjuntos, un espacio que históricamente no tuvo LLA. Además de los mencionados protagonistas, participan en las conversaciones Claudia Neira (Fuerza por Buenos Aires) y Gimena Villafruela (Vamos por Más). Una voz destacada de Pro definió el proceso como una “negociación global”, en la que no se cuestiona la candidatura de Muiños, a pesar de ser impulsada por el PJ.

La Libertad Avanza se suma al acuerdo para renovar cargos clave en organismos porteños

Para la aprobación de los cargos principales y adjuntías se requieren 40 votos, dos tercios del total de la Legislatura. El bloque Fuerza por Buenos Aires cuenta con 20 bancas, LLA con 14 y Vamos por Más con 12, mientras que el resto de los bloques no supera los seis legisladores cada uno. Desde el PJ afirmaron que con el respaldo de Pro, LLA y el peronismo, se superan ampliamente los 40 votos necesarios.

Una fuente de LLA adelantó que su apoyo dependerá de que se cumplan sus demandas: “Si nos dan lo que queremos, votaremos a favor; si no, veremos”. La sesión del 3 de septiembre será clave para definir la continuidad de estos funcionarios y la distribución de cargos adjuntos en organismos esenciales para la Ciudad.