La estrategia de La Libertad Avanza para blindar a Manuel Adorni en el Congreso

La Libertad Avanza atraviesa una semana decisiva en el Congreso. Mientras la oposición busca avanzar con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo despliega una intensa ronda de negociaciones con sectores dialoguistas para intentar desactivar la sesión convocada para este jueves y evitar una nueva derrota política.

La estrategia del Gobierno apunta a conseguir el respaldo del PRO, de sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y de legisladores vinculados a gobernadores aliados, con el objetivo de impedir que la oposición reúna el número necesario para habilitar el debate.

El pedido de interpelación surge en medio de la polémica por la situación patrimonial de Adorni. Durante las últimas semanas, distintos bloques cuestionaron las explicaciones brindadas por el funcionario respecto del crecimiento de sus bienes desde su llegada al Gobierno y promovieron iniciativas para que comparezca ante el Congreso y responda preguntas sobre el tema.

En la Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos suficientes para bloquear una eventual moción de censura, aunque reconocen que la discusión por la interpelación representa un escenario más complejo y políticamente incómodo. "Tenemos los votos para evitar la moción. Además, el proceso es muy enroscado", señaló una fuente del oficialismo citada por distintos medios nacionales.

La ofensiva opositora es encabezada por el bloque peronista, que busca llevar el tema al recinto y profundizar el desgaste del jefe de Gabinete. A la iniciativa se sumaron otros sectores que, si bien mantienen posiciones más moderadas, consideran necesario que Adorni brinde explicaciones públicas sobre su patrimonio y sobre algunas decisiones adoptadas desde su llegada al Ejecutivo.

El oficialismo ya tuvo experiencias similares en las últimas semanas. En mayo logró bloquear una sesión especial impulsada por la oposición gracias al apoyo del PRO, la UCR y legisladores cercanos a distintos gobernadores, evitando así que prosperaran proyectos de interpelación contra el propio Adorni y otros funcionarios nacionales.

Ahora, la apuesta es repetir esa fórmula.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno analiza que Adorni se presente voluntariamente ante el Senado a principios de julio para brindar su informe de gestión y descomprimir la tensión política. La intención es adelantarse a la ofensiva opositora y mostrar disposición al diálogo, sin quedar expuesto a una interpelación impulsada por sus adversarios.

De acuerdo con el mecanismo previsto por la Constitución Nacional, una interpelación es el primer paso de un procedimiento que, en casos extremos, podría derivar en una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Para que eso ocurra, se requiere la aprobación de ambas cámaras del Congreso por mayoría absoluta.

Por ahora, en el Gobierno buscan transmitir tranquilidad y sostienen que no existe riesgo real de remoción para Adorni. Sin embargo, el solo hecho de que la oposición haya instalado la discusión ya representa un desafío político para una administración que intenta preservar a uno de sus funcionarios más cercanos y de mayor confianza para el presidente Javier Milei.

Las próximas horas serán determinantes. El resultado de las negociaciones definirá si el oficialismo logra evitar la sesión o si, por el contrario, Manuel Adorni deberá enfrentar uno de los momentos más delicados desde que asumió como jefe de Gabinete.