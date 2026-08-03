La comercialización de motos 0 km en Argentina registró un aumento significativo en julio de 2025, con un crecimiento del 30,4% interanual y un avance del 3,4% respecto a junio. Según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 71.217 unidades durante ese mes.

Este incremento interanual se traduce en 16.617 motos más vendidas en comparación con julio de 2024, cuando se registraron 54.600 unidades. En tanto, la suba mensual responde a que en junio de 2025 se patentaron 68.850 motos, lo que implica un aumento de 2.367 unidades en julio.

En lo que va del año, el acumulado de motos patentadas alcanzó las 511.986 unidades, lo que representa un alza del 41,9% frente a las 360.709 registradas en el mismo período de 2024.

La venta de motos 0 km creció 30,4% en julio y acumula un alza del 41,9% en 2025

En cuanto a las marcas que lideran el mercado, Honda continúa manteniendo una posición dominante con 15.209 motos patentadas en julio. La segunda posición fue ocupada por Gilera, con 8.590 unidades, desplazando a Motomel al tercer lugar, con 8.186 motos. Keller, que había quedado segunda en junio, descendió al cuarto puesto con 7.341 unidades, cifra igualada por Corven, que se mantiene en la quinta posición. Zanella, por su parte, permanece fuera del top five.

Respecto a los modelos más patentados, la Honda Wave 110S retomó la primera posición con 8.300 unidades vendidas. La siguió la Keller KN 110-8, con 6.288 motos, y en tercer lugar se ubicó la Gilera Smash, que había liderado en abril, con 6.251 unidades. Completan el top cinco la Motomel B110, con 4.763 motos, y la Corven Energy 110, con 3.901 unidades.