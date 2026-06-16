En el marco de las políticas de responsabilidad social empresarial y cooperativa, autoridades de CALF y directivos de Nippon Car presentaron el programa “Neuquén Energía, Movilidad y Comunidad”.

Se trata de una iniciativa destinada a promover la transición energética y fortalecer el desarrollo sostenible en la provincia. La actividad se realizó este martes en las instalaciones de la concesionaria, y estuvo encabezada por el presidente de CALF, Marcelo Severini, junto al socio gerente de Nippon Car, Edgardo Aguirre.

Durante la presentación, Severini destacó la importancia de impulsar acciones vinculadas con la electromovilidad y las energías renovables. “Este es un puntapié inicial para una serie de actividades asociadas a un cambio de paradigma que ya está en marcha. Existen innumerables oportunidades vinculadas a las energías renovables y consideramos fundamental promoverlas desde la responsabilidad social empresaria, cooperativa y comunitaria”, afirmó.

El programa tiene como objetivo fortalecer la articulación entre el sector público, el privado y las instituciones intermedias, transformando la transición energética en una verdadera transición social, donde la movilidad sostenible acompañe el crecimiento de la ciudad.

Por su parte, Aguirre explicó que la iniciativa surgió a partir de conversaciones con las autoridades de CALF. “La idea nació con el propósito de desarrollar en conjunto acciones de responsabilidad social empresaria que nos permitan devolver a la comunidad parte de todo lo que nos brinda”, señaló.

Cómo funcionará el programa

Uno de los ejes principales del programa será la capacitación gratuita y con salida laboral, abierta a toda la comunidad. Los cursos serán dictados a través del Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC) y contarán con el respaldo del Ministerio de Educación de la Provincia.

Las propuestas formativas abordarán temáticas vinculadas a los nuevos oficios, la movilidad urbana y la infraestructura de carga eléctrica. Las capacitaciones comenzarán en julio, tendrán una duración cuatrimestral e incluirán prácticas profesionalizantes para los estudiantes. Además, el proyecto contempla la instalación de los primeros puntos de carga para vehículos eléctricos en sectores estratégicos de la ciudad, como el Paseo de la Costa, el Polo Tecnológico y la Avenida Mosconi.

“Estamos trabajando junto a Cordineu y con el acompañamiento de la Municipalidad de Neuquén en una iniciativa de mediano plazo que busca potenciar un importante corredor económico y turístico de la ciudad, incorporando infraestructura de carga eléctrica que genere un impacto positivo para toda la comunidad”, explicó Panelli.

A su turno, Reta destacó que las distintas acciones del programa estarán atravesadas por una visión integral del futuro de la movilidad y el trabajo. “Abordaremos temas como movilidad urbana, ciudades intermedias, negocios sostenibles, educación financiera y energías renovables, además de la reconversión laboral necesaria para acompañar las transformaciones que hoy demanda el mercado de trabajo”, expresó.