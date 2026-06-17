El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, visitó la Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo, con el objetivo de analizar posibles oportunidades de trabajo conjunto en áreas estratégicas para el desarrollo energético.

Durante la recorrida, representantes de ambas compañías intercambiaron experiencias y perspectivas sobre infraestructura energética, movilidad eléctrica, almacenamiento de energía y nuevas tecnologías aplicadas al sector. La visita permitió además conocer de primera mano los procesos de innovación que desarrolla Tesla en materia de energía y transporte sustentable.

Como resultado del encuentro, YPF y Tesla firmaron una carta de intención para evaluar posibles instancias de colaboración. Entre las iniciativas analizadas se encuentran el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos y proyectos vinculados al almacenamiento energético, aprovechando la experiencia global de Tesla y la extensa infraestructura que YPF posee en Argentina.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, afirmó Marín.

Las empresas también analizaron alternativas relacionadas con el abastecimiento eléctrico y distintas soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas energéticos.

La búsqueda de innovación tecnológica forma parte de la estrategia que YPF impulsa en todos sus proyectos, especialmente en el desarrollo de Vaca Muerta, donde la compañía viene incorporando herramientas digitales, automatización de procesos, inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real para optimizar la producción de hidrocarburos no convencionales.

Estas tecnologías permiten mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y aumentar la productividad en uno de los principales reservorios de shale oil y shale gas del mundo. La incorporación de soluciones innovadoras posiciona a YPF como un actor clave en la transformación energética regional y fortalece su capacidad para competir en mercados cada vez más exigentes.

La visita a Tesla se enmarca en esa estrategia de modernización y refuerza el compromiso de YPF de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de infraestructura energética de última generación y acompañen la evolución de las nuevas tecnologías vinculadas a la movilidad y la energía.