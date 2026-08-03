El Gobierno nacional dispuso un pago excepcional de 50.000 pesos para todo el personal activo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida se oficializó mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial y se abonará de forma única junto con los haberes correspondientes a agosto.

Los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Defensa y Seguridad Nacional, establecen esta asignación mediante actos administrativos separados para cada cartera. La suma fija tiene carácter remunerativo, lo que implica que se computará para aportes y contribuciones previsionales, pero es no bonificable, por lo que no servirá de base para otros suplementos salariales.

Decretos que tienen por fin establecer las asignaciones

El decreto 695/2026 alcanza al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, a la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esta resolución busca adecuar los ingresos para conservar los estándares adquisitivos, valorando las responsabilidades y el compromiso de sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

Por su parte, el decreto 696/2026, emitido por el Ministerio de Seguridad Nacional, beneficia al personal militar y policial en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Esta medida tiene como propósito mantener una jerarquización adecuada en función de la capacidad, responsabilidad y dedicación necesarias para el cumplimiento de sus tareas.

Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público para dictar normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para la correcta implementación del beneficio. El financiamiento de esta medida será cubierto con los créditos asignados a cada jurisdicción según el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Gobierno otorga bono único de $50.000 para fuerzas armadas y de seguridad en agosto

Esta suma fija de 50.000 pesos se suma a otras medidas salariales que el Ministerio de Defensa ha venido implementando desde mediados de año para el personal uniformado. En junio, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, se creó un suplemento por título académico para integrantes de las Fuerzas Armadas, que oscila entre el 10 % y el 25 % del haber mensual bruto, según el nivel de formación acreditada (tecnicatura, grado universitario o posgrado). Este suplemento es permanente y se actualiza con cada recomposición salarial general.

A fines de julio, el Gobierno reglamentó este suplemento, extendiendo el beneficio a todos los militares que acrediten títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, Educación Técnico Profesional y Educación Nacional. La norma establece que, en caso de poseer más de un título, solo se reconocerá el de mayor graduación, y que el beneficio comenzará a computarse desde el primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias ante la autoridad correspondiente de cada fuerza.