El gobierno nacional comenzó a coordinar con la Ciudad de Buenos Aires un operativo de seguridad y logística ante un eventual recibimiento de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. Aunque todavía no existe una confirmación del plantel ni un contacto formal con la AFA, en la Casa Rosada ya trabajan sobre distintos escenarios para organizar la llegada del equipo.

La planificación contempla el despliegue de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos y la articulación con las fuerzas porteñas y bonaerenses, según el lugar donde aterrice la delegación. El Ejecutivo aún no definió si el plantel arribará por Ezeiza o por Aeroparque, una decisión que condicionará el recorrido, los cortes de tránsito y el esquema de seguridad.

En paralelo, Balcarce 50 abrió conversaciones con el Gobierno porteño para coordinar un eventual operativo en Plaza de Mayo y en las inmediaciones de la Casa Rosada, en caso de que los jugadores acepten participar de una celebración desde el histórico balcón presidencial. El objetivo, aseguran en el oficialismo, es garantizar corredores seguros, evitar desbordes y mantener la organización alejada de cualquier interpretación partidaria.

Desde el Gobierno explican que, si el recorrido se desarrolla exclusivamente en territorio porteño, la coordinación estará a cargo de la Policía de la Ciudad. En cambio, si el ingreso se produce por Ezeiza o atraviesa municipios bonaerenses, intervendrá también la Policía de la provincia de Buenos Aires, mientras que Nación asumirá la coordinación general del operativo y la seguridad de los objetivos federales.

En la administración bonaerense señalaron que todavía no recibieron un contacto formal por parte del Ejecutivo nacional, aunque remarcaron que pondrán todos los recursos a disposición, tal como ocurrió durante los festejos por la obtención del Mundial de Qatar 2022.

El Gobierno también reconoce que el operativo depende de una definición previa del plantel. En ese sentido, todavía evalúa cómo formalizar el ofrecimiento para que la Selección pueda utilizar la Casa Rosada. En Balcarce 50 descartan, por ahora, el envío de una carta oficial y admiten que el mecanismo de comunicación aún está en análisis.

La relación con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, agrega un factor de complejidad. En el oficialismo reconocen que el vínculo atraviesa un momento de tensión y admiten que eso podría dificultar el contacto institucional, aunque sostienen que la organización del operativo de seguridad debe mantenerse al margen de esas diferencias.

Como parte de la planificación, el Ejecutivo incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) al análisis preventivo de escenarios vinculados a posibles concentraciones masivas y riesgos de seguridad. Además, el presidente Javier Milei ratificó una instrucción política para el eventual festejo: si la Selección acepta presentarse en el balcón de la Casa Rosada, no habrá funcionarios presentes y el edificio quedará únicamente bajo custodia del personal de Casa Militar, con el objetivo de evitar cualquier utilización política de la celebración deportiva.