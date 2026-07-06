El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina anunció la implementación de un protocolo actualizado para la detección temprana de situaciones de trata de personas en los aeropuertos de todo el territorio nacional. Esta nueva normativa, oficializada mediante la Resolución 468/2026 publicada en el Boletín Oficial, deroga la regulación anterior vigente desde 2018.

El protocolo establece nuevas pautas de actuación obligatorias para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que será la autoridad encargada de coordinar y definir los procedimientos para identificar o descartar posibles casos de trata de personas. Este delito representa una grave violación de los derechos humanos, atentando contra la libertad y dignidad de las víctimas.

Debido a la complejidad y la evolución de las modalidades del delito, que se ha convertido en una actividad organizada de alcance tanto nacional como internacional, el ámbito aeroportuario se considera un punto clave para su prevención y para el rescate de quienes sufren esta situación.

El Gobierno Nacional actualiza el protocolo para detectar trata de personas en aeropuertos

El ámbito aeroportuario clave para su prevención

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aprobó la actualización del protocolo y ordenó que el Director Nacional de la PSA designe oficiales referentes especializados en la trata de personas. La resolución tiene carácter obligatorio para todo el personal de la PSA y se mantiene bajo reserva para garantizar la eficacia de las investigaciones y la seguridad pública.

Con esta medida, queda sin efecto la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 635/2018, reafirmando el compromiso del Estado en la lucha contra la trata de personas y en la protección de los derechos humanos en espacios estratégicos como los aeropuertos.