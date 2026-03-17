El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua”. Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario llamó a “hacer memoria” sobre el ataque ocurrido en 1992.

“El terrorismo dejó una herida imborrable en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad”, sostuvo, al recordar el atentado que causó 29 muertos y más de 200 heridos.

En su discurso, Milei calificó a Israel como “una nación hermana” y reafirmó que se trata de un aliado estratégico en la defensa de la libertad. “Argentina combate el terrorismo y defiende la libertad. Por eso reafirmamos nuestro compromiso”, expresó el Presidente.

Asimismo, destacó la necesidad de avanzar con herramientas jurídicas que permitan juzgar a los responsables de este tipo de crímenes, incluso cuando intenten evadir a la Justicia.

La ceremonia se realizó en el barrio de Retiro bajo el lema “La primera vez no se olvida”, en homenaje a las víctimas y a más de tres décadas de reclamo de justicia.