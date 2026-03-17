El Gobierno nacional sumó una nueva salida en un área estratégica: Fernando Bearzi presentó su renuncia a la conducción de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y dejó vacante uno de los cargos más sensibles del esquema estatal.

La dimisión fue presentada ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien avanzó rápidamente con un reemplazo para evitar que el organismo quede acéfalo.

Un cambio inmediato en un organismo clave

Tras la salida de Bearzi, el Gobierno designó en su lugar a Guillermo Arancibia, quien hasta ahora se desempeñaba como segundo dentro de la estructura.

El movimiento se resolvió en pocas horas y vuelve a mostrar una dinámica de cambios constantes en áreas que administran políticas sensibles, como jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Un paso breve en la conducción

Bearzi había asumido al frente del organismo en febrero de 2025, en reemplazo de Mariano de los Heros.

Su llegada se dio luego de la salida de su antecesor, en un contexto marcado por tensiones internas vinculadas a la agenda previsional del Gobierno.

Con antecedentes en el sector financiero y vínculos con el ministro de Economía, Luis Caputo, su perfil estaba alineado con la estrategia económica oficial.

Movimientos que se repiten

La salida de Bearzi se suma a una serie de modificaciones dentro de la estructura del Gobierno encabezado por Javier Milei.

Los cambios en organismos clave se vienen repitiendo en los últimos meses, en paralelo con decisiones de alto impacto en materia económica y social.

Lo que está en juego

La ANSES es uno de los organismos más sensibles del Estado, ya que administra el sistema previsional y canaliza gran parte de las políticas sociales.

Cada cambio en su conducción impacta directamente en la gestión de millones de prestaciones, en un contexto donde las definiciones sobre jubilaciones y reformas estructurales siguen en agenda.

Por ahora, el Gobierno avanzó con un reemplazo inmediato. Pero la salida vuelve a poner el foco en la estabilidad de las áreas que manejan temas centrales para la vida cotidiana.