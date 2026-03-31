La pobreza infantil sigue siendo una de las caras más duras de la crisis en Argentina: más de 4 de cada 10 chicos viven en hogares pobres. Así lo reflejó el último informe del INDEC, con datos correspondientes al segundo semestre de 2025.

Según el relevamiento, el 41,3% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años están por debajo de la línea de pobreza, un indicador que, si bien mostró una baja respecto al período anterior, sigue marcando niveles preocupantes.

En comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza infantil descendió 4,1 puntos porcentuales, ya que en ese momento alcanzaba el 45,4%. Aun así, los números continúan evidenciando una situación crítica en los sectores más jóvenes.

El informe también detalla que la franja más afectada es la de adolescentes. Entre los 12 y 17 años, la pobreza alcanza al 42% de esa población. Le siguen los chicos de 6 a 11 años, con un 38,6%, mientras que en los menores de 5 años el índice es del 19,4%.

Al ampliar la mirada, los datos muestran que la incidencia de la pobreza disminuye con la edad. Entre los adultos de 30 a 64 años, el indicador se ubica en el 32,6%, mientras que en los mayores de 65 años baja al 9,7%.

El estudio del organismo oficial se basa en 31 aglomerados urbanos y toma como referencia el acceso a dos indicadores clave: la Canasta Básica Total, que define la pobreza, y la Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia.

En ese marco, el informe señala que los ingresos familiares crecieron por encima del costo de las canastas, lo que explica la leve mejora en los indicadores. En promedio, los ingresos aumentaron un 18,3%, mientras que la canasta alimentaria subió 11,9% y la total 11,3%.

A pesar de esa mejora, la brecha sigue siendo significativa. El ingreso promedio de los hogares pobres fue de $783.493, muy por debajo de los $1.219.130 necesarios para cubrir la canasta básica total.

El relevamiento también marca diferencias regionales. Las mayores tasas de pobreza se registran en el Noreste y Cuyo, mientras que los niveles más bajos se observan en la Patagonia y la región Pampeana.