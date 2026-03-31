La pobreza en Argentina se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo en siete años, según informó el INDEC.

El indicador alcanzó a 8,5 millones de personas, mientras que la incidencia en los hogares fue del 21%, de acuerdo al relevamiento oficial.

El dato representa una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre y consolida una tendencia descendente iniciada tras el pico registrado en 2024.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el índice había alcanzado un máximo de 52,9% en el primer semestre de ese año, para luego iniciar un proceso de reducción.

En cuanto a la indigencia, el indicador cerró en 6,3%, lo que equivale a cerca de 2 millones de personas, con una leve baja respecto al período anterior.

No obstante, el informe también señala que alrededor de 13 millones de personas continúan en situación de pobreza en el país.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía Luis Caputo atribuyó la mejora al crecimiento económico, la baja de la inflación y el refuerzo de programas sociales.

En la misma línea, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destacó las políticas orientadas a los sectores más vulnerables.