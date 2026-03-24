En una Plaza de Mayo colmada y cargada de simbolismo, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo encabezaron el acto central al cumplirse 50 años del golpe de Estado y leyeron un documento con definiciones contundentes. Frente a miles de personas, volvieron a instalar una consigna histórica: “Son 30 mil y que nos digan dónde están”.

Con figuras emblemáticas como Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel en primera fila, el acto reunió a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanos que se movilizaron en todo el país.

Durante la lectura, se destacó que “la memoria se defiende luchando”, en un mensaje que buscó conectar el pasado con el presente. En ese marco, remarcaron con énfasis: “Son 30 mil. Fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”.

El documento también puso el foco en la necesidad de mantener viva la historia de las víctimas, al señalar que es fundamental que las nuevas generaciones conozcan “qué sueños tenían y por qué luchaban” los desaparecidos.

En otro tramo, el discurso vinculó el accionar de la dictadura con debates actuales y sostuvo que quienes fueron perseguidos enfrentaban modelos de país que buscaban subordinar a la Argentina, en una lectura con clara carga política.

Además, los organismos incluyeron críticas directas al gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, al reivindicar la “lucha popular” frente a la actual gestión.

En el repaso histórico, recordaron el funcionamiento de más de 800 centros clandestinos de detención, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, y denunciaron también la apropiación de niños nacidos en cautiverio.

Finalmente, subrayaron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y advirtieron que la desaparición forzada no es solo parte del pasado, sino una problemática que aún interpela al presente.