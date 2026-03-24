A 50 años del último golpe militar, organismos de Derechos Humanos, agrupaciones políticas y sindicales protagonizan este 24 de marzo una jornada de movilización en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo.

La convocatoria principal se desarrolla bajo la consigna “Que digan dónde están”, en alusión a los desaparecidos, y reúne a miles de personas que marchan desde distintos puntos hacia el centro porteño. El acto central está previsto para las 16.30, con la participación de referentes históricos como Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida.

Durante la jornada se esperan discursos con fuertes cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, especialmente por su postura en materia de derechos humanos. Además del documento consensuado por los organismos, alrededor de las 17.30 se leerá un segundo texto impulsado por sectores de izquierda, entre ellos el Partido de los Trabajadores Socialistas y el Partido Obrero, marcando diferencias dentro de la convocatoria.

En paralelo, columnas independientes también se movilizan con consignas propias. Es el caso del espacio Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que reúne a organizaciones que se definen como autónomas de los gobiernos. Desde allí, sumaron a las tradicionales marchas a agrupaciones de jubilados, que participan activamente de la jornada.

En un comunicado, señalaron que “hay 30.000 jubilados y jubiladas que hoy no marchan porque fueron víctimas de la dictadura”, y recordaron también a quienes murieron en los años previos. Al mismo tiempo, reclamaron la apertura total de archivos entre 1974 y 1983, juicio y castigo a los responsables, y la restitución de identidad de los nietos apropiados.

La columna de este sector avanzará por Diagonal Norte y se espera su llegada a Plaza de Mayo cerca de las 17, donde realizarán su propio acto.

Desde el mediodía, distintas organizaciones comenzaron a concentrarse en los alrededores de la plaza, en una jornada que vuelve a combinar memoria, reclamo y posicionamiento político, en un aniversario que tiene un peso simbólico especial por cumplirse medio siglo del golpe.