Se termina un nuevo fin de semana largo por el feriado del Día de la Memoria y los argentinos ya están pensando en cuándo será el próximo descanso para planear escapadas u organizar actividades.

El próximo mes de abril comenzará con un fin de semana largo de cuatro días que junta dos fechas importantes en la misma jornada: el jueves 2 de abril. Esta fecha, tradicionalmente conmemora el Día del Veterano de Malvinas, pero este año se junta con el Jueves Santo, festividad de la comunidad cristiana.

Qué fechas se superponen

Si bien esta festividad solo tiene un feriado, que es el Viernes Santo, 3 de abril, este año habrá un día más de descanso: el Jueves Santo, 2 de abril, porque la fecha cae el día del Veterano, que es un asueto nacional.

Cada 2 de abril se recuerda a los caídos y los veteranos de la Guerra de Malvinas, que es un feriado inamovible, y el 3 de abril el Viernes Santo. Con estas fechas, ese fin de semana será extralargo con cuatro días feriados, desde el jueves hasta el 5 de abril, el tradicional Domingo de Pascuas.

El Jueves Santo, que suele ser día no laborable, se conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos y marca el inicio del Triduo Pascual. Excepcionalmente este año será feriado inamovible por coincidir con el 2 de abril.

En tanto, el viernes 3 de abril se recuerda el Viernes Santo, jornada en la que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo, y también será feriado en todo el territorio nacional.

Los próximos feriados

Estos serán los únicos feriados de abril, mientras que en mayo hay dos fechas importantes: