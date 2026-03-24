El Gobierno nacional difundió este martes un video institucional en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, bajo el título “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”. El material generó polémica por retomar una mirada que equipara la violencia ejercida por el Estado durante la última dictadura con la de las organizaciones guerrilleras de la década del ’70.

El contenido, que había sido anticipado en redes sociales la noche anterior, fue publicado a través de las cuentas oficiales de Casa Rosada. Con una duración de una hora y quince minutos, el video plantea la necesidad de abordar “la historia en su totalidad” y sostiene que una mirada parcial “deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.

La pieza audiovisual incluye testimonios de distintas personas atravesadas por la violencia política de aquellos años. Entre ellas, una “nieta recuperada” apropiada por un militar condenado por delitos de lesa humanidad, y el hijo de un coronel del Ejército que fue secuestrado y asesinado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El material fue elaborado con participación del equipo asesor del presidente y refuerza una línea discursiva que el Gobierno sostiene desde su asunción, vinculada a la denominada “teoría de los dos demonios”. Esta perspectiva propone equiparar los crímenes de la dictadura con los ataques perpetrados por organizaciones armadas, lo que genera cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos.

Entre los testimonios incluidos se encuentra el de Miriam Fernández, identificada como la nieta recuperada número 127, quien en el video afirma que durante años “la sociedad creyó un relato que no fue real” y plantea la necesidad de “contar la historia verdadera” para sanar como país.

También aparece el relato del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el ERP, en un intento por ampliar el enfoque del recuerdo hacia otras víctimas de la violencia política previa al golpe de Estado.

La difusión del video se produce en una fecha especialmente sensible para la sociedad argentina, en la que cada año se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.