Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, rechazó la versión que vincula una fotografía de la adolescente y su madre con el bar Wachitas, uno de los lugares que quedó bajo la lupa en la investigación por el femicidio ocurrido en Córdoba.

El hombre sostuvo que la imagen que se viralizó en los últimos días no fue tomada en el local nocturno, sino durante una salida familiar en un club. “Si vos ves la foto y ampliás dice Atenas atrás”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

Según explicó, aquella noche Melisa Heredia llevó a su hija a un baile junto a un grupo de amigos, en una situación que consideró habitual para muchas familias que acompañan a adolescentes a eventos nocturnos.

En la fotografía se observa a Agostina junto a su madre posando en un playón, mientras que al fondo pueden verse varias personas y un aro de básquet. Para la familia, esos elementos permiten identificar el lugar donde fue tomada la imagen.

“Como ha hecho mi señora que la ha llevado a mi hija cuando tenía 14 o 15 años. Yo las llevaba hasta la puerta del baile y yo las buscaba, como deben hacer un montón de mamás con sus hijas para que no vayan solas”, expresó Heredia.

Las declaraciones surgieron luego de que una mujer identificada públicamente con el nombre ficticio de Carla prestara testimonio ante el fiscal Raúl Garzón y afirmara que la fotografía había sido tomada dentro de Wachitas.

La testigo aclaró que no podía confirmar haber visto en el lugar ni a Agostina, ni a su madre, ni a Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. Sin embargo, aseguró reconocer el establecimiento donde se habría tomado la imagen, una versión que ahora fue desmentida por la familia de la víctima.

Además, Heredia cuestionó públicamente al abogado defensor de Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos por encubrimiento en la causa. “Es un mentiroso”, sostuvo al referirse a declaraciones realizadas por el letrado en los medios.

El abuelo de la adolescente también rechazó versiones que intentaron vincular a Melisa Heredia con situaciones delictivas o de vulnerabilidad y pidió que no se la exponga públicamente. “Estamos sufriendo esta locura, es una pesadilla para nosotros”, afirmó.

Mientras la investigación continúa sumando testimonios y medidas de prueba, la controversia sobre la fotografía incorporó un nuevo punto de discusión dentro de una causa que sigue avanzando para determinar las responsabilidades por el femicidio de Agostina Vega.