El caso por el femicidio de Agostina Vega entró en una nueva etapa con la aparición de un testigo clave que podría complicar seriamente a Soledad Andreani, la expareja de Claudio Barrelier que se encuentra detenida por encubrimiento agravado. Así lo anticipó Fernanda Alaniz, abogada del padre de la adolescente asesinada, quien confirmó que la persona ya fue ofrecida como testigo y que probablemente declare ante el fiscal Raúl Garzón en las próximas horas.

Según explicó Alaniz, el testimonio será determinante para reconstruir los vínculos entre los acusados y el manejo que tuvieron de la situación. La abogada fue contundente al referirse a Andreani: "No es ajena al delito", y agregó que la declaración podría directamente agravar su situación procesal. Por ahora, la identidad del testigo se mantiene en reserva, aunque Alaniz adelantó que una vez que declare también hablará públicamente.

Este miércoles también deberían terminar de prestar declaración Andreani y Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier que también está detenido por encubrimiento agravado. Una vez concluidas esas indagatorias, se levantaría el secreto de sumario y la familia podría acceder a los avances de la investigación en una reunión con el equipo fiscal. No se descarta que las acusaciones contra ambos se agraven en las próximas horas.

Consultada sobre si la fiscalía también apunta a Melisa Herrera, la madre de Agostina, Alaniz respondió que "se está investigando a todos" y subrayó que cuando la joven desapareció estaba bajo su cuidado, y que las personas detenidas pertenecen a su entorno. La abogada también reconoció haber recibido una gran cantidad de mensajes con datos sobre Herrera, pero aclaró que decidió no incorporarlos a la causa para no perjudicar la memoria de Agostina. "Hay que investigar qué pasó antes de que hiciera la denuncia porque hay algunas inconsistencias", señaló.

Barrelier, el principal acusado, ya fue indagado y optó por no responder preguntas ante el fiscal. Su abogado, Jorge Cassini, confirmó que la carátula fue elevada a homicidio triplemente calificado: por femicidio, por criminis causae —es decir, matar para ocultar otro delito— y por premeditación. De ser encontrado culpable, la única condena posible es la prisión perpetua. Según la investigación, Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella, la estranguló para encubrir el ataque y luego intentó hacer desaparecer el cuerpo.

En esta etapa de la causa también aparecen nuevos sospechosos que serían convocados a declarar, aunque sus identidades aún no fueron reveladas. La causa sigue avanzando y, con el levantamiento del secreto de sumario en el horizonte inmediato, se espera que en los próximos días salgan a la luz más detalles sobre uno de los casos que más conmoción generó en las últimas semanas.