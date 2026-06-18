Osvaldo Fassetta, el amigo de Claudio Barrelier acusado de encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega, llegó este jueves a los tribunales de Córdoba para declarar ante el fiscal Raúl Garzón y se proclamó inocente. El hombre respondió las preguntas del fiscal y negó haber tenido participación en los hechos que la Justicia le atribuye.

La fiscalía sostiene que Fassetta no fue un testigo pasivo: junto a Soledad Andreani, la expareja de Barrelier que declarará mañana, habría cumplido un rol activo y específico en el encubrimiento del crimen, lo que lleva a los investigadores a afirmar que el principal acusado no habría actuado solo. Según la investigación, Fassetta y Barrelier se conocían desde hacía apenas 10 meses, habiendo forjado su amistad en el ambiente futbolero por la simpatía que ambos compartían hacia el club Instituto. Los dos vivían juntos en un domicilio del barrio Cofico, lugar donde presuntamente ocurrió el femicidio, y fue a través de ese vínculo que Fassetta habría tomado contacto con Agostina y su madre.

El rol que la Justicia le atribuye a Andreani es igualmente concreto. La mujer es investigada por haber prestado su Ford Ka para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado y, posteriormente, haber lavado el vehículo para eliminar evidencia. La principal prueba que pesa sobre ambos acusados son videos que los muestran junto a Barrelier después del femicidio, imágenes que los investigadores consideran clave para reconstruir la cadena de encubrimiento.

Con la declaración de Fassetta concluida y la de Andreani prevista para mañana, la causa avanza hacia una etapa en la que la fiscalía buscará consolidar la hipótesis de que el femicidio de Agostina Vega fue seguido de una maniobra coordinada para ocultar el crimen entre al menos tres personas que se conocían y compartían vínculos cotidianos.