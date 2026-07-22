La actividad económica creció 0,2% en mayo y acumuló una suba del 1,7% en 2026

La actividad económica registró una suba interanual del 0,2% en mayo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Con este resultado, el indicador acumuló un crecimiento del 1,7% durante los primeros cinco meses de 2026.

Pese al avance frente al mismo mes del año pasado, el organismo señaló que la economía retrocedió un 0,5% respecto de abril en la medición desestacionalizada. La caída fue menor a la registrada el mes anterior, cuando el descenso había alcanzado el 1,5%.

De los 15 sectores relevados por el INDEC, ocho mostraron mejoras interanuales, encabezados por Explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 15,7%, y Electricidad, gas y agua, que avanzó un 8%.

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura también tuvo un desempeño destacado, con una mejora del 4,6%, y fue el sector que más incidió en el crecimiento general del EMAE. Según el organismo, junto con la actividad minera aportó 1,2 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

También registraron incrementos la Construcción (1,9%), la Intermediación financiera (1,5%), los Servicios sociales y de salud (0,8%), el sector de Transporte y comunicaciones (0,6%) y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%).

En contraste, siete sectores finalizaron mayo con números negativos. La mayor caída correspondió a Pesca, con un desplome del 29,3%, seguida por la Industria manufacturera, que retrocedió 5,6%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 4,3%.

También registraron descensos los rubros de Hoteles y restaurantes (-1,8%), Administración pública y defensa (-1,4%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-1,3%) y Enseñanza (-0,1%).

Tras la publicación de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el comportamiento de la tendencia de la actividad. A través de sus redes sociales afirmó que el indicador tendencia-ciclo avanzó un 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, lo que, según sostuvo, representa el ciclo de crecimiento más prolongado desde 2011.

En la serie desestacionalizada, la economía mostró un comportamiento irregular durante 2026. Tras crecer 0,2% en enero, cayó 2,5% en febrero, rebotó 2,8% en marzo, volvió a descender 1,5% en abril y registró una nueva baja de 0,5% en mayo. Aun así, las proyecciones privadas mantienen la expectativa de un crecimiento económico para este año, aunque en torno a un nivel inferior al 3,5%.