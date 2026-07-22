El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que no habrá una baja inmediata en el precio de las naftas y atribuyó la decisión al nuevo salto del petróleo en el mercado internacional.

"Todavía no llegamos al valor del petróleo que permita bajar el precio de las naftas", afirmó. Además, explicó que la nueva escalada del barril de crudo Brent, que este miércoles se ubicó en torno a los 93 dólares por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, posterga cualquier decisión de reducir los valores en los surtidores. "Con estos precios se dilata más", sostuvo.

Marín defendió la estrategia aplicada por la petrolera para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional sobre los consumidores. Según explicó, YPF aplicó un mecanismo para amortiguar las subas internacionales del petróleo. En lugar de trasladarlas de inmediato al surtidor, absorbió parte del aumento con la expectativa de compensarlo cuando el crudo volviera a bajar.

El titular de la compañía remarcó que esa política apunta a evitar fuertes oscilaciones en los combustibles y preservar el consumo interno. En ese sentido, recordó que la empresa mantiene el compromiso de acompañar la evolución del mercado internacional, aunque con ajustes graduales que reduzcan el impacto sobre los usuarios.

Más allá de la situación de los combustibles, Marín destacó las perspectivas de crecimiento de Vaca Muerta y afirmó que la Argentina se consolida como un proveedor energético confiable en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica. También valoró el reciente fallo favorable para el país en la causa por la expropiación de YPF en la Justicia de Estados Unidos.