La actividad económica registró una suba interanual del 5,5% en marzo, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado este jueves por el INDEC. El indicador también mostró un crecimiento del 3,5% respecto de febrero en la medición desestacionalizada y acumuló un avance del 1,7% durante el primer trimestre del año. Según el informe oficial, 14 de los 15 sectores relevados mostraron mejoras interanuales durante marzo.

Entre los rubros con mayor crecimiento se destacaron Pesca, con una suba del 30,9%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 17,9%; y Explotación de minas y canteras, que avanzó 16,3%. También mostraron variaciones positivas la intermediación financiera, la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el transporte.

El sector agropecuario fue además el que más incidió en la mejora general del EMAE, seguido por la industria manufacturera y la actividad minera. Según detalló el INDEC, esos sectores aportaron en conjunto 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual de la actividad económica.

La única actividad que registró caída fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja del 1,2%. Además de los sectores productivos, el rubro “Impuestos netos de subsidios” mostró una suba interanual del 6,5%.

Tras conocerse los datos, el presidente Javier Milei celebró el resultado a través de un mensaje publicado en redes sociales. Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que el nivel de actividad económica alcanzó “un nuevo máximo histórico” y destacó el crecimiento del indicador tendencia-ciclo.