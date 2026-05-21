El directorio del Fondo Monetario Internacional analizará este jueves la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina, una instancia clave para habilitar un nuevo desembolso de US$1000 millones. La confirmación fue realizada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien aseguró que el tratamiento del caso argentino ya forma parte de la agenda formal del organismo internacional.

“Hoy va a directorio la segunda revisión del FMI”, sostuvo el funcionario al referirse al programa de facilidades extendidas acordado entre la Argentina y el organismo multilateral.

La revisión está vinculada al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas comprometidas por el Gobierno nacional.

El acuerdo técnico entre el staff del FMI y las autoridades argentinas había sido alcanzado el pasado 15 de abril durante las reuniones de primavera realizadas en Washington. Sin embargo, todavía resta la aprobación formal del directorio ejecutivo para que el desembolso quede efectivamente habilitado. Según estimaciones oficiales, con este nuevo giro la Argentina ya habrá recibido cerca del 80% de los fondos previstos dentro del programa firmado en 2025 por US$20.000 millones.

Días atrás, la vocera del Fondo, Julie Kozack, había anticipado que la junta ejecutiva trataría esta semana la situación argentina y destacó los avances del programa económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

En paralelo, Daza confirmó que el Ministerio de Economía también trabaja para obtener una garantía internacional por US$2000 millones a través del Banco Mundial y el organismo MIGA. Según explicó el funcionario, el objetivo es fortalecer el esquema financiero y avanzar en la cobertura de futuros vencimientos de deuda.