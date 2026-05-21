El 87% de los trabajadores argentinos considera que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y el 73% asegura que el dinero no alcanza para más de dos semanas, según un informe elaborado por el portal de empleo Bumeran. El estudio ubicó a la Argentina entre los países de la región con mayor percepción de deterioro salarial, solo por detrás de Panamá y Ecuador.

Uno de los datos centrales del relevamiento refleja la velocidad con la que se consumen los ingresos mensuales. El 28% de los trabajadores aseguró que utiliza casi todo el sueldo apenas cobra para pagar deudas y cuentas pendientes. Además, 21% indicó que logra llegar únicamente hasta la segunda semana del mes, mientras que 15% afirmó que el dinero le dura menos de siete días y otro 9% apenas una semana. Solo un 9% de los encuestados sostuvo que consigue cubrir todos los gastos mensuales con sus ingresos actuales.

El informe también analizó cuáles son los principales destinos del salario. El alquiler aparece como el gasto más importante para el 44% de los trabajadores, seguido por alimentos con un 27% y el pago de deudas con un 16%. En paralelo, el relevamiento advirtió sobre la dificultad para ahorrar. Nueve de cada diez trabajadores aseguraron que no pueden guardar dinero. Entre los motivos principales aparecen el insuficiente nivel salarial y el peso de deudas acumuladas en los últimos años.

El trabajo además señala que el endeudamiento continúa creciendo. Actualmente, el 77% de los trabajadores argentinos reconoció tener algún tipo de deuda, cinco puntos por encima de los registros de 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que la desaceleración inflacionaria “no implica automáticamente una recuperación del salario real”. “Hoy el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”, afirmó.

Ante la posibilidad de recibir un aumento salarial, el 46% de los trabajadores indicó que utilizaría ese dinero para cancelar deudas. Un 22% afirmó que priorizaría el ahorro y un 15% señaló que lo destinaría a alimentación y recreación.