En medio de tensiones y cuestionamientos internos, la Unión Europea decidió avanzar con la implementación parcial del acuerdo comercial con el Mercosur, que comenzará a aplicarse de manera provisional desde el 1° de mayo. El anuncio, oficializado por la Comisión Europea, busca activar los beneficios comerciales del pacto mientras continúa el proceso de ratificación política y judicial dentro del bloque europeo.

Desde el Gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno celebró el avance y destacó que “Argentina fue el primer país en completar los procedimientos internos”, lo que habilita su participación desde el inicio. Además, sostuvo que el acuerdo permitirá “ampliar oportunidades de comercio e inversión” y brindar mayor previsibilidad a las exportaciones nacionales.

En esta etapa, la implementación se concentrará en el capítulo comercial, con impacto directo en la reducción de aranceles y la apertura de cuotas de exportación, especialmente en sectores industriales y agropecuarios. La medida permitirá que las empresas comiencen a operar bajo las nuevas reglas, aun cuando el acuerdo completo sigue pendiente de aprobación en varios países europeos.

El objetivo de fondo es consolidar un mercado integrado de gran escala, con más de 780 millones de consumidores y menores barreras comerciales entre ambas regiones.