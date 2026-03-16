La Justicia de La Plata condenó este lunes a 23 años y cuatro meses de prisión al joven responsable del asesinato de Kim Gómez, ocurrido durante un intento de robo en febrero de 2025. El acusado, que actualmente tiene 18 años pero tenía 17 al momento del hecho, fue hallado culpable del delito de homicidio en ocasión de robo por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de La Plata.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, quienes dictaron la pena tras el juicio por el crimen que conmocionó a la ciudad.

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando el joven atropelló y arrastró durante 15 cuadras a la víctima en el marco de un intento de robo.

En la causa también está involucrado un adolescente de 14 años, quien no puede ser imputado penalmente por su edad. Actualmente se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por un plazo de dos años.

El caso generó una fuerte conmoción social y volvió a poner en debate la responsabilidad penal juvenil y la violencia en hechos delictivos protagonizados por menores.