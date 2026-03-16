El presidente Javier Milei afirmó que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y aseguró que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El mandatario participó del acto de apertura de actividades de la entidad en la provincia de Córdoba, donde defendió el rumbo económico de su gobierno y sostuvo que los resultados obtenidos en los primeros meses de gestión son inéditos. “Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, expresó.

Durante su exposición, Milei proyectó que la inflación podría comenzar con cero hacia el mes de agosto, al sostener que la economía argentina venía de una situación crítica. “Íbamos a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno”, afirmó.

En ese marco, ratificó que no modificará su estrategia económica pese a las tensiones inflacionarias. “¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad? Voy a seguir haciendo las cosas bien. Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”, enfatizó.

El Presidente también destacó la decisión de levantar el cepo cambiario, una medida que consideró coherente con su visión económica. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, señaló.

Durante el acto estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue interpretado como una señal de respaldo al funcionario tras la polémica generada por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.

En su discurso también renovó sus críticas al kirchnerismo, al afirmar que ese sector político “está dispuesto a romper todo y hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal porque ellos no están en el poder”. Pese a que en los últimos días surgieron nuevas revelaciones vinculadas al caso Libra, el Presidente no hizo ninguna mención al tema durante su exposición.