En medio de la polémica por sus viajes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanzó con la agenda política del Gobierno y se reunió con Patricia Bullrich en Casa Rosada para delinear la estrategia legislativa. El encuentro se dio en un contexto de tensión tras las críticas que recibió el funcionario, pero marcó un intento del oficialismo de sostener el impulso de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Fue el propio Adorni quien difundió la reunión en redes sociales, donde compartió una imagen junto a Patricia Bullrich y destacó el intercambio sobre la agenda que se viene en el Congreso. Por su parte, la jefa de bloque en el Senado también reforzó el mensaje oficialista y anticipó la llegada del primer paquete de reformas, al que definió como parte de una etapa clave para avanzar con cambios estructurales.

La reunión se produjo horas después de una conferencia de prensa tensa, en la que Adorni se defendió de las acusaciones por presuntas irregularidades en sus viajes. Aun así, el funcionario continuó con su agenda y prevé nuevos encuentros con integrantes del Gabinete, entre ellos Sandra Pettovello y Diego Santilli.

El Gobierno busca avanzar con un ambicioso paquete legislativo, que incluye iniciativas como la reforma del Código Penal, modificaciones en la ley de expropiaciones, cambios en la ley de tierras y en la ley de fuegos, además de proyectos vinculados a glaciares, discapacidad y financiamiento universitario. También se sumará el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales, un punto clave en la agenda oficial que deberá tratar el Senado.