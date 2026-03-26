La actividad económica registró en enero un crecimiento del 1,6% interanual, según informó el INDEC, consolidando la tendencia de recuperación en el inicio de 2026. En términos mensuales, el avance fue más moderado: 0,4% respecto de diciembre, lo que refleja un ritmo de expansión más acotado.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un desempeño mayormente positivo, con 10 de los sectores en alza, aunque con marcadas diferencias entre ellos.

Entre los rubros que más crecieron se destacaron Pesca, con un salto del 50,8%, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 25,1%, impulsando buena parte del resultado general.

Sin embargo, no todos los sectores acompañaron la mejora. La industria manufacturera registró una caída del 2,6%, mientras que la administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social, retrocedieron 1,6%.

Estas bajas tuvieron impacto en el resultado global, ya que en conjunto restaron 0,9 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

El dato refleja una recuperación heterogénea, con sectores dinámicos vinculados a actividades primarias y otros aún afectados, lo que plantea desafíos para lograr un crecimiento más equilibrado en los próximos meses.