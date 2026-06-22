Adorni confirmó que Javier Lanari dejó la Secretaría de Comunicación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que Javier Lanari dejó de desempeñarse como secretario de Comunicación del Gobierno nacional, en una decisión que forma parte de los cambios que la administración de Javier Milei viene realizando en el área de comunicación oficial.

El anuncio fue realizado por Adorni a través de sus redes sociales, donde agradeció el trabajo realizado por Lanari durante su gestión y destacó su aporte dentro del equipo gubernamental. La salida del funcionario se produce en un contexto de reorganización interna y redefinición de la estrategia comunicacional de la Casa Rosada.

Lanari había asumido la Secretaría de Comunicación con la misión de coordinar la difusión de las políticas oficiales y fortalecer la presencia institucional del Gobierno en medios tradicionales y plataformas digitales. Durante su gestión trabajó de manera articulada con el área de prensa presidencial y con los distintos organismos del Ejecutivo.

La desvinculación ocurre pocos días después de que el Gobierno confirmara la designación del economista y diputado Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, cargo que había quedado vacante tras la salida de Adorni de esa función para asumir como jefe de Gabinete.

Aunque desde el Ejecutivo no se brindaron detalles sobre los motivos de la decisión, la salida de Lanari se suma a una serie de movimientos dentro del esquema de comunicación oficial impulsados por el Gobierno en las últimas semanas.

Fuentes cercanas al oficialismo señalaron que la reestructuración busca consolidar una nueva etapa en la estrategia comunicacional de la gestión de Milei, con un esquema más centralizado y alineado con los objetivos políticos del Ejecutivo.

Por el momento, no trascendió quién ocupará formalmente la Secretaría de Comunicación ni cómo quedará conformado el organigrama definitivo del área tras la salida de Lanari.