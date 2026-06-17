El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este martes que se presentará el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su segundo informe de gestión, en medio de la creciente presión política por su situación patrimonial y los pedidos de interpelación impulsados por la oposición. La comunicación fue realizada mediante una carta enviada a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien había reclamado que el funcionario adelantara su visita al Congreso ante el avance de las críticas y cuestionamientos en su contra.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día 2 de julio y brindar el informe N° 146", expresó Adorni en la nota remitida a la Cámara alta.

La confirmación llega en uno de los momentos más delicados para el jefe de Gabinete, luego de que reconociera omisiones en sus declaraciones juradas por más de medio millón de dólares y admitiera la existencia de ahorros no declarados e inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018.

La situación generó fuertes cuestionamientos de bloques opositores y también de sectores aliados del oficialismo, que impulsan distintos proyectos para interpelarlo. Algunos legisladores incluso plantearon la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura, un mecanismo que podría derivar en su remoción del cargo.

Ante ese escenario, el Gobierno decidió adelantar la presentación de Adorni en el Senado con el objetivo de descomprimir la tensión política y evitar que los sectores dialoguistas acompañen una ofensiva parlamentaria más dura contra el funcionario.

La preocupación por el tema quedó reflejada también en la decisión de La Libertad Avanza de levantar la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde la oposición analizaba avanzar con nuevos planteos vinculados a la situación del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, referentes del oficialismo mantienen negociaciones con distintos bloques para impedir que prospere una sesión especial impulsada por la oposición en Diputados para tratar pedidos de interpelación.

Pese a las críticas, Javier Milei mantiene su respaldo a Adorni. En los últimos días volvió a mostrar públicamente su apoyo al funcionario y lo incluyó junto al resto del Gabinete en actividades oficiales, en un gesto destinado a reforzar la imagen de unidad dentro del Gobierno.

La última vez que Adorni se presentó ante el Congreso fue a fines de abril. En aquella oportunidad rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que había cumplido con todas las obligaciones previstas por la Ley de Ética Pública.

"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", sostuvo entonces el funcionario, que ahora deberá volver al Senado para responder nuevas preguntas en un escenario político mucho más complejo y con la presión parlamentaria todavía latente.