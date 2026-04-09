El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participará de un acto en Vaca Muerta junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en lo que se perfila como un nuevo gesto de respaldo político en medio de la controversia que lo rodea. La actividad está prevista para el jueves 16 de abril, aunque desde el oficialismo aclaran que se concretará “si la agenda no sufre alteraciones”. De la jornada también participaría el titular de YPF, Horacio Marín, y no se descarta que el Gobierno realice anuncios vinculados al desarrollo energético.

La aparición pública de Adorni se dará mientras el funcionario permanece en el centro de la agenda por investigaciones judiciales sobre su patrimonio y viajes, entre ellos el realizado a Punta del Este. En paralelo, el presidente, Javier Milei, volvió a respaldarlo públicamente y lo definió como un “maravilloso jefe de Gabinete”, en una muestra de apoyo en medio de la polémica.

Además, el funcionario también participará en los próximos días de una actividad vinculada a la Fragata Libertad, que iniciará un nuevo viaje de instrucción internacional en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Desde su entorno aseguran que hay expectativas positivas sobre el avance de las causas judiciales, y sostienen que se podrá demostrar que “todo está en regla”. En ese contexto, remarcan que las operaciones inmobiliarias cuestionadas se realizaron conforme a la ley y destacan la declaración de la contadora Adriana Mónica Nechevenko, quien respaldó la legalidad de los procedimientos.