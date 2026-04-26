La exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados aparece en la Casa Rosada como mucho más que una presentación institucional: el oficialismo la considera una prueba política clave para intentar dejar atrás semanas de tensión y volver a instalar la agenda de gestión.

En el Gobierno aseguran que el objetivo inmediato es atravesar la sesión con orden, evitar un arranque atravesado por la confrontación y usar ese paso parlamentario como punto de partida para retomar anuncios, conferencias de prensa y reformas legislativas. Puertas adentro, reconocen la importancia del momento con una frase que resume el clima: “Adorni se juega el cargo”, aunque al mismo tiempo aseguran que hay confianza en el resultado.

El jefe de Gabinete prepara una exposición de tono técnico, enfocada en la marcha del Ejecutivo, los proyectos enviados al Congreso y los principales indicadores macroeconómicos, con la intención de no quedar atrapado desde el inicio en la discusión judicial. La presentación se da en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el funcionario, aunque en su entorno remarcan que no responderá sobre ese tema dentro del recinto.

La estrategia oficial será separar el plano judicial de la rendición administrativa, con el argumento de que toda la documentación ya fue presentada ante la Justicia.

Durante la semana, Adorni mantuvo reuniones con sus equipos de comunicación y también hubo coordinación con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, que sigue de cerca tanto el armado discursivo como el diseño político de la exposición.

En Balcarce 50 creen que el momento de mayor tensión llegará hacia el final de la sesión, especialmente durante el intercambio con Unión por la Patria, y no descartan que el cierre termine en un fuerte cruce con el kirchnerismo.

Como antecedente, en el oficialismo recuerdan la exposición de Guillermo Francos en el Senado, cuando se retiró tras denunciar insultos en el recinto. Esta vez, aseguran que no buscarán forzar una escena similar desde el comienzo, aunque admiten que están preparados si el debate escala.

El presidente Javier Milei acompañará una parte de la jornada, pero no permanecerá durante toda la sesión. La presencia presidencial apunta a mostrar respaldo político sin quedar atado a un debate que podría extenderse hasta ocho horas.

En la Casa Rosada esperan que esta exposición marque el cierre de una etapa defensiva y el inicio de una nueva secuencia política. La apuesta es clara: si Adorni sale fortalecido del recinto, el Gobierno buscará relanzar su gestión desde ese mismo momento.