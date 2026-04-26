La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, con fuertes críticas al Gobierno nacional por la pérdida del poder adquisitivo y el avance de la reforma laboral. Uno de los principales focos del reclamo está puesto en el reciente fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de la reforma, una decisión que desde la central obrera consideran de alta gravedad institucional.

Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, calificó la situación como “aberrante” y cuestionó que, tras esa resolución, uno de los jueces involucrados apareciera al día siguiente en el Boletín Oficial con la extensión de su cargo. “El grado de obscenidad de cómo hicieron las cosas no solamente indigna, sino que molesta”, sostuvo, y adelantó que el equipo jurídico analiza una posible recusación del magistrado.

Desde la central sindical también ratificaron su rechazo al contenido de la reforma laboral, al considerar que “oprime derechos” y avanza sobre garantías laborales históricas.

Jerónimo sostuvo que la iniciativa “va en contra de nuestra carta magna” y aseguró que seguirán dando la discusión judicial y política porque entienden que los cambios planteados no generan armonización laboral, sino una mayor flexibilización. Aunque aclaró que por el momento no hay un paro general convocado, no descartó esa posibilidad si la conflictividad social continúa creciendo en las próximas semanas.

En ese sentido, advirtió sobre el malestar social por la situación económica y cuestionó el relato oficial sobre inflación y pobreza. “La gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes”, afirmó. Además, anticipó que la CGT presentará en los próximos días su propio índice de inflación, al considerar que los números oficiales no reflejan la realidad cotidiana de los trabajadores.

El dirigente también criticó a los gobernadores por no pronunciarse frente a este escenario y reclamó la construcción de una alternativa política más amplia. “Tiene que aparecer un candidato”, sostuvo, y planteó la necesidad de convocar a sectores más allá del peronismo tradicional para construir una propuesta que devuelva previsibilidad y derechos al trabajador.