El Gobierno de Javier Milei repudió el tiroteo ocurrido en Washington durante un evento en el que participaba Donald Trump, quien fue evacuado y resultó ileso.

A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada expresó su “más enérgico repudio” al ataque y cuestionó la “retórica violenta” que, según sostuvo, contribuye a este tipo de episodios.

El hecho tuvo lugar en el hotel Washington Hilton, en el marco de una cena de corresponsales, donde el Servicio Secreto activó un rápido operativo de seguridad. En medio de la confusión, agentes irrumpieron en el salón con armas desenfundadas y evacuaron al mandatario junto a funcionarios y asistentes.

Minutos después, Trump se expresó en su red social y calificó la situación como una “noche intensa”, además de destacar la respuesta de las fuerzas de seguridad. El presidente estadounidense confirmó que el tirador fue detenido y señaló que había sugerido que el evento continuara, aunque aclaró que seguiría las indicaciones oficiales.

Entre los evacuados se encontraban altos funcionarios como Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard y Kash Patel.

El episodio generó repercusión internacional y motivó el rechazo de distintos líderes, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido.