El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni presentará su declaración jurada antes del 15 de junio, en un intento por aclarar su situación patrimonial y responder a las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito que actualmente son objeto de una investigación judicial. Aunque semanas atrás el presidente, Javier Milei, había asegurado que la documentación sería presentada de manera inminente, desde la Casa Rosada indicaron que el proceso demandó más tiempo y que la fecha límite fijada por el funcionario es la primera quincena de este mes.

En el oficialismo consideran que la presentación será clave para desactivar los cuestionamientos sobre el patrimonio del vocero presidencial y cerrar una polémica que generó desgaste político durante los últimos meses. Según trascendió, la defensa de Adorni buscará explicar parte de los fondos observados por la Justicia a partir de una herencia familiar y de ingresos previos de su esposa, Bettina Angeletti.

La fecha elegida para presentar la documentación coincide además con el inicio del Mundial 2026, un contexto que algunos sectores del Gobierno consideran favorable para reducir el impacto mediático del caso.

Adorni ya había sido consultado sobre su situación patrimonial durante su presentación en el Congreso, realizada el pasado 29 de abril, cuando respondió preguntas vinculadas a sus bienes, viajes y adquisiciones inmobiliarias. En aquella oportunidad aseguró que cumplió con todas las obligaciones previstas por la Ley de Ética Pública y rechazó cualquier irregularidad. "No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia", sostuvo entonces el funcionario ante los legisladores.

El respaldo más contundente llegó desde el propio Presidente, quien defendió públicamente a su colaborador y aseguró que toda la documentación que revisó estaba en regla. Mientras tanto, la investigación continúa y la expectativa oficial está puesta en que la declaración jurada permita aclarar el origen de los fondos cuestionados y poner fin a una controversia que se instaló en la agenda política nacional.