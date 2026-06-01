Mientras continúa bajo la atención pública por la demora en la presentación de su declaración jurada, Manuel Adorni comenzó a definir los próximos pasos de su agenda política. En su entorno aseguran que el jefe de Gabinete se fijó como objetivo el 15 de junio para hacer pública la documentación patrimonial que reclama la oposición y que también es observada dentro del propio oficialismo.

La presentación de la declaración jurada se convirtió en uno de los temas más sensibles para el funcionario durante las últimas semanas. La situación tomó relevancia luego de que se conociera una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de que dirigentes oficialistas reclamaran públicamente una difusión anticipada de los documentos.

Cerca de Adorni sostienen que la información patrimonial ya se encuentra en preparación junto a sus asesores contables y que la intención es presentar toda la documentación antes del plazo legal vigente. La Oficina Anticorrupción prorrogó este año los vencimientos hasta fines de julio, aunque el funcionario pretende adelantarse a esa fecha.

La demora generó cuestionamientos internos. Tanto Patricia Bullrich como Victoria Villarruel plantearon públicamente que la presentación debería concretarse cuanto antes para evitar que el tema siga ocupando espacio en la agenda política.

En paralelo, el jefe de Gabinete comenzó a proyectar su futuro político. Según trascendió, analiza asumir en agosto una banca en el Senado nacional, movimiento que implicaría una reorganización dentro del esquema de poder de La Libertad Avanza.

Dentro del Gobierno sostienen que la declaración jurada buscará responder a los cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y que esperan que la difusión de los documentos contribuya a desactivar las sospechas que hoy son investigadas en sede judicial.

La estrategia oficial apunta a cerrar ese frente antes de que comience una nueva etapa política para Adorni, quien sigue siendo una de las figuras de mayor exposición dentro del gabinete de Javier Milei.