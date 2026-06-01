La principal preocupación de los argentinos continúa siendo la economía, pese a los esfuerzos de ubicar este rubro como el más exitoso del gobierno de Javier Milei; le sigue la corrupción, de la que ningún sector político se salva; mientras que cuando se mide imagen de dirigentes, el juicio se focaliza, tanto para bien como para mal, en referentes del actual oficialismo, como Patricia Bullrich, Karina Milei, o el todavía deudor Manuel Adorni.

Esto se ha puesto en evidencia, en las últimas horas, gracias a la fuerte difusión que ha tenido una encuesta de Management & Fit (M&F), una de las consultoras argentinas que presenta regularmente muestras acerca de la actualidad política, social y económica, desde la percepción popular de estos rubros.

La cuestión económica, con fundamento en lo que siente cada persona, más que en los números de la estadística macro, indica que la inflación sigue al tope de las preocupaciones, y que hay actualmente una percepción negativa sobre la marcha de la economía que llega a 57 por ciento de los consultados; de estos, 46 por ciento tiene, además, una visión negativa sobre el futuro inmediato.

En este contexto, el abordaje de la imagen de los referentes políticos arroja resultados contundentes, pues nadie, según M&F, supera la percepción negativa: es decir, todos tienen más de negativo que de positivo; en ese universo signado por el menos, dos dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) están al tope de los mejor posicionados en cuanto a la relación positiva-negativa: Patricia Bullrich, y Diego Santilli.

En la otra punta de ese tenebroso ranking, la que muestra los dirigentes peor apreciados por la gente, también figuran dos dirigentes de LLA: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el actual jefe de Gabinete, dueño del último escándalo político, Manuel Adorni, quien, mientras prepara su declaración jurada, padece ese abrazo en los últimos puestos con la hermana del presidente.

Javier Milei está a mitad de tabla, un poco por arriba de Cristina Kirchner. La ex presidente, presa en su departamento y con tobillera electrónica, igual le gana, por poco, a los primos Macri, Mauricio y Jorge. El gobernador de Buenos Aires, y posible candidato el año próximo por la oposición, Axel Kicillof, está un poco mejor (2 puntos) que el actual presidente.

En general, lo que la encuesta indica es que la negatividad impera por sobre la satisfacción social: un clima áspero, que antecede a los tiempos electorales.