Miércoles 25 de Marzo, Neuquén, Argentina
Conferencia de prensa

Adorni rompió el silencio y se defendió tras la polémica por sus viajes: "No tengo nada que esconder"

El Jefe de Gabinete retomó las conferencias de prensa y respondió sobre las causas por las cuales se lo acusa, manifestando que se puso a disposición de la justicia.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 12:19
El Jefe de Gabinete del actual gobierno Nacional brindó este miércoles, pasadas las 11, una conferencia de prensa tras pasar semanas sin realizarla debido a una causa en la que se vio involucrado. Manuel Adorni afirmó este miércoles que no tiene "nada que esconder", que todo está declarado y que esto se trata de una operación "mediática y política".

Aseguró que se puso a disposición de la Justicia debido a que es investigado por cinco causas, en relación al viaje a Nueva York que hizo con su esposa en el avión presidencial, y otro a Punta del Este. Durante la conferencia fue acompañado por cinco ministros.

Mi patrimonio lo construí antes de entrar al GobiernoNo tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, dijo Adorni.

Frente a los periodistas sostuvo que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o  “los que se robaron un PBI”. 

“Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", concluyó. 

También se defendió manifestando que "no tengo por qué explicar una transacción privada". Por último aclaró que, desde que asumió, su renuncia está a disposición del presidente Javier Milei si este lo exigiera.

