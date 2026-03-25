El Jefe de Gabinete del actual gobierno Nacional brindó este miércoles, pasadas las 11, una conferencia de prensa tras pasar semanas sin realizarla debido a una causa en la que se vio involucrado. Manuel Adorni afirmó este miércoles que no tiene "nada que esconder", que todo está declarado y que esto se trata de una operación "mediática y política".
Aseguró que se puso a disposición de la Justicia debido a que es investigado por cinco causas, en relación al viaje a Nueva York que hizo con su esposa en el avión presidencial, y otro a Punta del Este. Durante la conferencia fue acompañado por cinco ministros.
“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, dijo Adorni.
Frente a los periodistas sostuvo que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o “los que se robaron un PBI”.
“Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", concluyó.
También se defendió manifestando que "no tengo por qué explicar una transacción privada". Por último aclaró que, desde que asumió, su renuncia está a disposición del presidente Javier Milei si este lo exigiera.