El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a mostrarse públicamente esta semana junto al presidente, Javier Milei, en un intento oficial por bajar la tensión y desactivar las versiones de salida. La estrategia ya está en marcha: exposición, actividad y respaldo político explícito. Luego de días marcados por cuestionamientos vinculados a propiedades y viajes, el Ejecutivo busca reinstalar la imagen de un funcionario activo, con agenda y sostenido por el poder presidencial.

Según fuentes oficiales, Adorni tendrá una semana cargada de reuniones con distintos integrantes del gabinete, encuentros que no sólo serán difundidos sino también acompañados por detalles de gestión y registros fotográficos. La intención es clara: correr el foco de la polémica y mostrar gestión en marcha.

El punto más fuerte llegará el viernes. Adorni compartirá una nueva aparición con Milei durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, actividad encabezada por la ministra Sandra Pettovello. La foto conjunta será un mensaje político directo: el jefe de Gabinete sigue en funciones y cuenta con respaldo.

No será la primera señal. El pasado 19 de marzo, ambos ya se habían mostrado juntos en una imagen difundida en redes, en medio de las primeras repercusiones del escándalo. Desde entonces, el oficialismo reforzó la narrativa de continuidad, pese a que dentro del propio espacio comenzaron a surgir voces críticas que advierten sobre el costo político del caso.

En la Casa Rosada descartan, por ahora, cualquier salida forzada. La posibilidad de una renuncia no está en agenda, aseguran, y sólo podría materializarse en un escenario extremo: acumulación de cuestionamientos sin respuestas convincentes y una presión pública imposible de sostener.