Adorni vuelve al centro de la escena: el PRO insiste con una interpelación

La situación política de Manuel Adorni volverá a ocupar un lugar central en el Congreso este jueves, cuando el PRO impulse un pedido de interpelación en el Senado. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un obstáculo clave: la oposición no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para aprobar la medida.

El reclamo se enmarca en la creciente presión política que enfrenta el jefe de Gabinete por las investigaciones vinculadas a su patrimonio y por los cuestionamientos surgidos en las últimas semanas desde distintos sectores de la oposición.

Aunque el PRO viene endureciendo su postura respecto del funcionario, los números parlamentarios siguen siendo insuficientes para avanzar con una interpelación formal. Al tratarse de un expediente que llega al recinto sin dictamen previo, se requiere una mayoría especial de dos tercios, una cifra que actualmente aparece fuera del alcance de los sectores opositores.

La discusión se produce apenas días después de que el oficialismo lograra frenar en Diputados una sesión impulsada para avanzar contra Adorni. En aquella oportunidad, el respaldo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales permitió evitar el quórum necesario para habilitar el debate.

Pese a las dificultades numéricas, desde distintos espacios opositores consideran que mantener el tema en agenda política resulta clave para sostener la presión sobre el Gobierno de Javier Milei y sobre uno de sus funcionarios más cercanos.

Mientras tanto, el oficialismo continúa trabajando para evitar que prospere cualquier iniciativa que complique la situación del jefe de Gabinete y apuesta a contener los reclamos dentro del ámbito de las comisiones legislativas antes de que lleguen al recinto.

La sesión de este jueves servirá para medir nuevamente el nivel de respaldo político que conserva Adorni y hasta dónde están dispuestos a avanzar sus aliados parlamentarios en medio de una controversia que sigue generando repercusiones dentro y fuera del Congreso.