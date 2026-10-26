Diferenciándose del presidente Javier Milei, el partido PRO emitió una felicitación a través de la red social X para el presidente reelecto en Brasil, Lula Da Silva. Además expresaron su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales, en una postura que marca diferencias con el presidente, quien hasta esta mañana no había saludado públicamente al mandatario brasileño por su triunfo electoral.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el partido fundado por Mauricio Macri destacó la importancia de preservar los vínculos entre ambos países, luego de la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje celebrado este domingo.

Qué dice el mensaje

"El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente", expresó el PRO.

En el mismo mensaje, la fuerza política subrayó que la relación entre la Argentina y Brasil constituye un eje central de la política exterior. "Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática", sostuvo.

El comunicado concluyó con una felicitación directa al mandatario brasileño: "Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral".

Milei aún no se pronunció tras la victoria

Por otro lado, el presidente Milei mantuvo duras declaraciones hasta el final de la campaña electoral contra Lula, apoyando a Flavio Bolsonaro. Hasta esta mañana de lunes no ha emitido ningún mensaje dirigido al nuevo presidente.

El pronunciamiento del partido de Macri se suma a los saludos de distintos dirigentes y mandatarios de la región que reconocieron la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT).