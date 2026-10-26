El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil generó distintas interpretaciones dentro del Gobierno de Javier Milei. Mientras el oficialismo analiza las consecuencias regionales del resultado, el Presidente evitó felicitar al mandatario brasileño, en un nuevo gesto que refleja las diferencias políticas entre ambos líderes.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en el Poder Ejecutivo conviven posiciones contrapuestas sobre el impacto de la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Algunos funcionarios consideran que el resultado puede favorecer la estrategia de Milei de fortalecer su vínculo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Otros advierten que el desenlace brasileño podría tener repercusiones en la política argentina de cara a 2027.

En Casa Rosada analizan cómo puede repercutir el resultado brasileño en las elecciones argentinas de 2027.

En la Casa Rosada atribuyen la derrota de Flávio Bolsonaro a distintos factores, entre ellos el impacto de las medidas económicas, los cambios en la jornada laboral y el rechazo que algunas propuestas generaron entre sectores de mujeres y jóvenes. También consideran que Lula logró captar parte de los votos que en la primera vuelta habían elegido a otros candidatos.