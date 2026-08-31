“Qué afortunados somos”: el mensaje de Mauricio Macri a Messi

Mauricio Macri dedicó un mensaje de agradecimiento a Lionel Messi luego de que el futbolista anunciara su retiro de la Selección Argentina. El ex presidente destacó el impacto que tuvo el capitán durante sus 20 años con la camiseta albiceleste y valoró las alegrías que le dio al país.

A través de su cuenta de X, el titular del PRO reconoció que resulta difícil encontrar palabras para expresar el agradecimiento hacia Messi por su trayectoria y por la imagen que construyó dentro y fuera de la cancha. “Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero”, escribió Macri.

El ex presidente también destacó la posibilidad de haber coincidido en el tiempo con el futbolista y disfrutar de sus logros. “Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él”, expresó, antes de remarcar el cariño que generó Messi entre los argentinos a lo largo de su carrera.

En su publicación, Macri también hizo referencia a los valores personales que, según destacó, caracterizaron al capitán argentino, entre ellos el esfuerzo, la humildad y el talento. “Testimonio de un don de gente, esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones”, señaló.

El mensaje terminó con un agradecimiento personal hacia el futbolista y un saludo para su familia. “Solamente, gracias. Todos te deseamos lo mejor que el mundo puede ofrecer”, escribió Macri, quien también mencionó a la esposa de Messi y a sus hijos.

El mensaje del ex presidente llegó pocas horas después de que Messi confirmara su decisión de dejar la Selección argentina. Comunicó la noticia a través de una carta manuscrita publicada en sus redes sociales. En el texto, explicó que se trata de una decisión que “dolió y duele en el alma”, aunque consideró que llegó el momento de cerrar su etapa con la camiseta argentina después de dos décadas.