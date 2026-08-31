Milei despidió a Messi tras su retiro de la Selección

Javier Milei se sumó a las despedidas para Lionel Messi luego de que el futbolista anunciara su retiro de la Selección argentina y le dedicó un breve mensaje a través de sus redes sociales.

El Presidente compartió una imagen de Messi durante el Mundial 2026, en la que se observa al capitán argentino de espaldas y aplaudiendo a los hinchas mientras se dirige hacia el túnel. La fotografía fue acompañada por una frase de reconocimiento al futbolista.

“Muchas gracias, HOMBRE IMPOSIBLE…!!!”, escribió Milei en la publicación, en referencia a la trayectoria del rosarino con la camiseta argentina.

La reacción del mandatario se produjo después de que Messi confirmara que no volverá a jugar para la Selección, una decisión que comunicó mediante una carta publicada en sus redes sociales.

El futbolista explicó que tomó la decisión luego de la final del Mundial 2026 y señaló que siente que ya no tiene más para dar con la camiseta argentina, aunque remarcó el orgullo que le genera haber representado al país durante más de dos décadas.

Con su salida, Messi cierra una etapa de 21 años con la Selección argentina, durante la cual disputó 207 partidos y convirtió 125 goles. Además, consiguió títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.