La AGN detectó una pérdida de US$1.023 millones del Banco Central en operaciones vinculadas al oro

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró una pérdida de US$1.023 millones durante 2025 en operaciones financieras vinculadas al oro de sus reservas.

El dato surgió de la auditoría realizada sobre los estados contables de la autoridad monetaria y fue explicado por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, quien aseguró que el organismo detectó un resultado negativo de una magnitud inédita dentro de las revisiones realizadas al Central.

La AGN consideró en términos generales que la situación patrimonial expuesta en los estados contables del BCRA resulta “razonable”, aunque realizó observaciones específicas sobre las operaciones relacionadas con el oro.

“Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, afirmó Olmos.

Cómo se produjo la pérdida

Según explicó el titular de la AGN, durante la gestión de Santiago Bausili el Banco Central realizó una operación “con fines de cobertura” mediante derivados liquidables en dólares, utilizando parte del oro de las reservas como activo subyacente o respaldo.

El resultado negativo alcanzó aproximadamente $1,5 billones, equivalentes a US$1.023 millones.

De ese monto, US$960 millones correspondieron al resultado negativo de las operaciones y otros US$62,8 millones al pago de primas de opciones.

Olmos sostuvo que el Central realizó operaciones financieras sobre la base de una determinada expectativa acerca de la evolución del precio internacional del oro y que finalmente esa previsión no se cumplió.

El funcionario aseguró además que, desde que se auditan los estados contables del BCRA, “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

El oro también generó una fuerte ganancia contable

La auditoría distingue, sin embargo, entre el resultado de esas operaciones financieras y la evolución del valor de las reservas de oro que permanecían en poder del Banco Central.

Durante 2025, la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, producto del incremento de su cotización internacional.

“Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, explicó Olmos.

De esta manera, la AGN diferenció la valorización contable del stock de oro de las pérdidas generadas por las operaciones financieras realizadas utilizando ese activo como referencia.

El titular del organismo recordó además que esas reservas habían sido adquiridas durante las presidencias del Banco Central de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

Qué se sabe del oro enviado al exterior

La AGN también mantiene abierta una investigación específica sobre el traslado de reservas físicas de oro del Banco Central al exterior, un tema que generó cuestionamientos políticos y presentaciones judiciales.

Olmos aclaró que esa auditoría todavía se encuentra en desarrollo y que, por lo tanto, no existen conclusiones definitivas sobre el destino del metal ni sobre los motivos de la operación.

“En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién”, señaló.

La controversia por el traslado del oro también llegó a la Justicia a partir de denuncias contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Mientras esa investigación continúa, el informe sobre los estados contables de 2025 deja establecido el resultado de las operaciones financieras: US$1.023 millones de pérdida vinculada a los derivados asociados al oro, en paralelo con una valorización patrimonial superior a $8 billones por la suba internacional del metal.