El Ministerio de Economía concretó un nuevo canje de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por un monto máximo equivalente a US$2.000 millones, mediante el cual reemplazó títulos en pesos por instrumentos vinculados a la evolución del dólar.

La operación fue oficializada este lunes a través de la Resolución Conjunta 53/2026, publicada en el Boletín Oficial. El objetivo es modificar la composición de la deuda que se encuentra en manos del Banco Central y, al mismo tiempo, ampliar el margen de acción de la autoridad monetaria en el mercado de futuros.

El canje comprende las tenencias del BCRA de una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable (LECAP) con vencimiento el 30 de octubre de 2026, identificada como S30O6.

A cambio, el Banco Central recibirá LELINK, instrumentos cuyo capital está vinculado a la evolución del tipo de cambio oficial. La Secretaría de Finanzas amplió la emisión de la letra con vencimiento en septiembre por hasta US$800 millones, mientras que la correspondiente a octubre podrá alcanzar un máximo de US$1.200 millones.

Según la explicación oficial, el nuevo esquema permitirá al BCRA contar con mayor capacidad para intervenir mediante contratos de dólar futuro y contribuirá a descomprimir las necesidades financieras de la licitación de deuda prevista para el viernes.

La operación fue realizada el 4 de septiembre y su liquidación quedó fijada para este lunes 7. La resolución también habilitó que futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública puedan concretarse utilizando otros títulos públicos, independientemente de la moneda de pago.

Los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman, señalaron que la ampliación de las emisiones se encuentra dentro de los límites establecidos por el artículo 45 de la Ley de Presupuesto 27.798.

El movimiento se produce mientras el Gobierno busca sostener la estabilidad cambiaria y administrar los vencimientos de deuda en pesos. En paralelo, la administración de Javier Milei impulsa una reforma de la Carta Orgánica del BCRA destinada a limitar el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria y reforzar su autonomía.