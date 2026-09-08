La primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses contó con la participación de 18 entidades financieras. Entre ellas, no estuvo el Banco de la Provincia de Buenos Aires y no por decisión propia. Un tecnicismo del Banco Central excluyó a la entidad bonaerense. La decisión generó polémica en el sector financiero. Fuentes consultadas consideraron que la medida tuvo motivaciones más políticas que técnicas.

El viernes pasado, el BCRA elaboró las reglas de la colocación que se llevó a cabo este lunes. Allí se estableció cuáles eran las "entidades elegibles". Es decir, los bancos que podían participar de la subasta para quedarse con los plazos fijos de la Anses.

El tecnicismo que dejó afuera al Banco Provincia

Según el último párrafo de la norma, los bancos "no deberán encontrarse sujetas a un plan de regularización y saneamiento". Tampoco podrán "adeudar los cargos previstos en el artículo 35 de dicha ley, ni estar sujetas a sanciones firmes que impliquen una restricción operativa vigente".

Polémica por una medida del BCRA que excluyó al Banco Provincia de la licitación de créditos hipotecarios

El único banco del sistema financiero que tiene un plan de regularización de saneamiento es el Banco Provincia. Fuentes del sistema financiero explicaron que la entidad bonaerense solicitó al Central cerrar ese plan desde hace por lo menos dos años. El pedido se basó en el cumplimiento de todos los requisitos. Sin embargo, el levantamiento del esquema nunca se concretó. En ese escenario, las fuentes ven en la inclusión de esa cláusula motivaciones políticas. No encuentran argumentaciones técnicas para que el Provincia no participe.

Las críticas del sector financiero

El Ministerio de Economía presentó el mecanismo para fondear a los bancos con dinero de la Anses. El objetivo es reactivar el crédito y la actividad económica. "Si el plan era ese, ¿qué sentido tiene dejar afuera a uno de los bancos más importantes del sistema?", se preguntaron las fuentes.

Pocos días atrás, el Banco Provincia había lanzado una línea de créditos hipotecarios ajustados por UVA. Está destinada a la construcción de viviendas. Es la primera vez, desde que se reiniciaron en 2024, que la entidad ofrece préstamos ajustados por inflación. Hasta ahora, era el único banco relevante del mercado que evitaba el sistema UVA. Ese relanzamiento generaba especial interés en el Provincia de participar en la licitación de los fondos de la Anses.

Cómo fue la licitación del FGS

La primera licitación con fondos del FGS de la Anses se realizó por 200.000 millones de pesos. El Banco Central, que actuó como "colaborador técnico y operativo" de la Anses, recibió 42 ofertas de 18 bancos. El total ofertado fue de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.

La primera licitación se estructuró en dos segmentos. El tramo de un año captó $35.570,7 millones**. La tasa equivalente fue UVA más un margen promedio ponderado de **2,67%**. La **porción a cinco años** absorbió **$164.429,3 millones, la mayor parte del total colocado. Para ese plazo, se estableció una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.

Las condiciones del programa de créditos hipotecarios

La iniciativa anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla licitaciones por $200.000 millones. El objetivo es alcanzar un total de 2 billones de pesos. El FGS colocará esos fondos en depósitos a plazo de larga duración dentro de los bancos. Las entidades deberán dirigirlos a préstamos hipotecarios para compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única.

Cada banco tendrá un tope de participación del 20% en cada licitación. La medida apunta a repartir los $200.000 millones de esta primera instancia entre distintas entidades. Los bancos contarán con 90 días corridos para desembolsar nuevos créditos. En este caso, el límite vence el 1° de diciembre.

El monto máximo de los créditos será de 150.000 unidades de valor adquisitivo (UVA). Equivale a cerca de 200.000 dólares. La propuesta está dirigida a familias de ingresos medios y a quienes pretendan acceder a su primera vivienda. No obstante, el alcance del financiamiento dependerá de las cotizaciones de cada mercado local.